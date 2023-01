Pioli e il recupero degli infortunati: "Il gruppo è forte quando è al completo"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Alla vigilia del match contro il Lecce, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa degli infortunati: "Il gruppo è forte quando è al completo. Più siamo e più siamo forti. Gente come Ibra, Kjaer e Florenzi non sono forti solo in campo, ma sono anche dei leader. Origi e Kjaer sono recuperati per domani, Rebic potrebbe recuperare per la Supercoppa. Gli altri spero di riaverli a breve perchè abbiamo bisogno di tutti".