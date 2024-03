Pioli e il tabù Italiano in trasferta: in tre precedenti il rossonero non ha mai vinto

Sabato sera all'Artemio Franchi di Firenze è in programma l'anticipo della 30^ giornata di Serie A fra Fiorentina e Milan. Sarà il novantesimo scontro fra queste due storiche compagine italiane in campionato, il quarto lontano da San Siro fra Stefano Pioli e Vincenzo Italiano, due degli osservati speciali considerati i precedenti.

Sarà infatti una sfida nella sfida, soprattutto perché l'allenatore del Milan non è mai riuscito a battere lontano dalle mura amiche il collega Viola da quando allena in Serie A. I precedenti fino ad ora maturati sono 3, ed in nessuno di questi Pioli è riuscito ad avere la meglio (Spezia 2-0 20/21, Fiorentina 4-3 21/22, Fiorentina 2-1 22/23), a differenza di quanto invece è successo a San Siro, dove lo score sorride nettamente a favore dell'allenatore rossonero.

A fronte di questo potremmo dunque dire che Vincezo Italiano in trasferta è un vero e proprio tabù per Stefano Pioli, e l'auspicio è che da sabato in poi i numeri possano cambiare, anche perché c'è un secondo posto da blindare.