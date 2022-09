Pioli e l'arbitraggio di Fabbri: "C'è differenza tra Italia e Europa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di Sampdoria-Milan, mister Pioli ha parlato a Sky e ha commentato così il metro di giudizio dell'arbitro Fabbri di questa sera: "I giocatori si adattano al metodo dell'arbitraggio. A Salisburgo i mezzi contatti non li hanno mai fischiati e i giocatori non hanno mai detto nulla. Nel derby abbiamo giocato 47' di calcio effettivi. Se gli arbitri fischiano di meno, i giocatori si adattano. C'è differenza tra Italia e Europa. Tutte le volte che un attaccante difende la palla e il difensore si butta per terra, l'attaccante viene ammonito. Mi dispiace per Rafa, domenica prossima giocherà qualcun altro".