Pioli e l'idea della difesa a 3: "Ce l'ho in testa dall'estate, c'è questa possibilità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Sampdoria-Milan 1-2 mister Pioli, su Milan TV, ha parlato dell'opzione difesa a 3: "Ce l’ho in testa questa situazione qua da questa estate, abbiamo 5 difensori centrali tutti e 5 forti, Simon è un giocatore di grandissimo carisma. Mi sarebbe piaciuto provarla quest’estate, era nelle mie idee ma gli altri giocatori sono arrivati dopo e Simon non era subito al 100%. Non è un problema per i giocatori, c’è questa possibilità: dipende dalle partite e vedremo quando utilizzarla”.