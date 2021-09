Pioli e l'idea di un centrocampo a tre: "Può essere un'alternativa ma c'è bisogno che tutti siano al massimo"

Tra i tanti temi toccati durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio, mister Stefano Pioli ha commentato così l'idea di un possibile centrocampo a tre: "Può essere un'alternativa, c'è bisogno che tutti i centrocampisti siano al massimo. Isma ha giocato in nazionale 90 minuti ed era da un bel po' che non faceva 90 minuti interi. Bakayoko non è ancora al 100%. Quando avrò tutti in condizioni ci sono le qualità e le caratteristiche per un centrocampo a tre. L'importante è avere tutti nella migliore condizione possibile il prima possibile".