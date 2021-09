Pioli e la crescita di Tonali: "È sotto gli occhi di tutti, è completo"

Un avvio di stagione da protagonista, sia col Milan che con l'Italia U21, impreziosito anche dal primo gol in rossonero. Sandro Tonali sta mettendo in mostra tutte le qualità e Pioli non può che esserne soddisfatto. Queste le dichiarazioni del tecnico rossoneri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio: "Credo che la sua crescita sia sotto gli occhi di tutti, è completo. Le sue qualità stanno vedendo fuori, è un ragazzo serio. Sandro sa che c'è grande competitività in questa squadra. Sanno che non è la quantità di minuti ma la qualità che sarà determinante".