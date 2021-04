Pioli e la dirigenza sempre coerenti: la parola “scudetto” mai pronunciata

Una squadra come il Milan deve essere sempre ambiziosa, nel suo Dna ci sarà sempre l’aspirazione di puntare al massimo e alzare ogni volta l’asticella. Ed è anche giusto che i giocatori pensino al primo posto per poter dare il massimo. E’ lo stimolo che serve ad ogni atleta per esprimersi al meglio. Ma il tecnico Stefano Pioli, così come Paolo Maldini e l’intera dirigenza, non hanno mai parlato di “scudetto” come obiettivo stagionale.

Ad onore del vero, anche quando il Milan era primo in classifica (e lo è stato ampiamente fino agli inizi di febbraio) l’allenatore rossonero non ha mai detto esplicitamente che l’obiettivo del Milan fosse vincere lo scudetto. Pioli ha sempre parlato di piazzamento Champions, di 7 squadre competitive che avrebbero lottato fino all’ultima giornata per il miglior piazzamento possibile.

Prendiamo ad esempio la dichiarazione del tecnico milanista di dicembre, quando il Milan era primo: “Ibra sogna lo scudetto? Zlatan fa bene a pensare così, ma l’obiettivo è la Champions”. Una frase ripetuta in ogni conferenza e in ogni intervista, sia quando i rossoneri erano primi che ora che sono secondi.

Realisticamente il Milan è ben oltre le aspettative con 17 punti in più rispetto alla scorsa stagione, ed è la squadra maggiormente migliorata in termini di media punti rispetto ad un anno fa, anche meglio della capolista Inter.