Pioli e la polemica social della Roma: "Non seguo queste cose e non mi interessa"

Mister Pioli, a differenza di altri suoi colleghi, non ama le polemiche arbitrali post gara. Ne ha dato dimostrazione anche oggi in conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Milan.

Ha consigliato al Milan di pubblicare la foto di Mkhitaryan che sgambetta Krunic dopo il post pubblicato dalla Roma della "trattenuta" di Tonali su Zaniolo?

"Non seguo i social, non so niente e non mi interessa. Conta la partita di domani".