Pioli e la quarta ondata: "Non è una situazione normale per nessuno..."

Come si fa ad allenare sapendo che un giorno alleni una squadra, un altro giorno con alcuni assenti? È una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia del match contro la Roma - gara valida per la prima giornata del girone di ritorno - ha risposto così: "Non è una situazione normale per nessuno. Tutti stiamo vivendo un momento particolare e il primo obiettivo è preservare la salute di tutti: stiamo molto attenti a fare la vita adeguata in questo momento. Dobbiamo alzare tutti di molto l'attenzione nel lavoro perché può succedere che qualcuno non abbia la possibilità di giocare".

Cosa ne pensa dell'attuale situazione covid legata al calcio?

"Tutte le squadre in Serie A sono molto attenti a rispettare i protocolli, poi noi facciamo ciò che le regole impongono. Dobbiamo stare molto attenti, proteggere anche gli altri. Dispiace che allo stadio verranno meno tifosi, ma affinché aumenti il numero bisogna stare tutti attenti".