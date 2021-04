Pioli e Ranieri, passato da giocatore e allenatore. I precedenti in panchina

Stefano Pioli e Claudio Ranieri, da allenatori, si sono affrontati in sei occasioni: tre le vittorie per il tecnico rossonero e tre i pareggi. Il bilancio in rossonero è di due vittorie per Pioli e un pareggio, lo 0-0 dello scorso gennaio a San Siro. Il primo confronto risale a più di dieci anni fa, il 2-2 tra Chievo e Roma del dicembre 2010. Come sottolineato dall'emiliano in conferenza stampa, Pioli ha avuto Ranieri come allenatore alla Fiorentina.