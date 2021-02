Pioli è sereno: la variante Ibra-Sanremo non lo preoccupa

Ibra a Sanremo? Per Pioli non è un problema. Il tecnico lo ha ribadito ieri alla vigilia di Milan-Stella Rossa: “Salterà un paio di allenamenti ma alle partite ci sarà. Se c’è un campione in grado di reggere le pressioni è lui, questa situazione lo motiverà ancora di più ad aiutare la squadra”. Insomma, come riporta La Gazzetta dello Sport, la variabile Festival non preoccupa affatto l’allenatore rossonero.