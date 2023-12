Pioli elogia Jovic: "Ha mezzi importanti. Sta meglio e spero che il gol e l'assist gli dia fiducia"

Intervistato a DAZN, Stefano Pioli ha parlato così dopo il successo con il Frosinone: "Volevamo dare continuità, era due mesi che non succedeva. Credo che la squadra abbia fatto una buona partita, abbiamo rischiato poco e giocato da squadra. Dobbiamo continuare per lottare al vertice della classifica. Non era una partita semplice, la reazione e la prestazione della squadra le reputo positive".

Su Jovic: "Cerco di spronarlo tutti i giorni. Ha dei mezzi importanti, deve fare di più e pretendere di più da se stesso. Con o senza Olivier... quello si vedrà. Ora sta meglio e spero che il gol e l'assist gli dia fiducia. E' un giocatore che può darci soluzioni, sa finalizzare bene. E' un centravanti completo".