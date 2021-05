Pioli esalta Calhanoglu: "Mi piace tantissimo perché abbina quantità e qualità"

Mister Stefano Pioli è stato intervistato da DAZN al termine di Milan-Benevento. Su Calhanoglu: "Non ha ancora raggiunto il suo potenziale. Mi piace tantissimo perché abbina quantità e qualità, lavora per la squadra, deve trovare ancora un po' più di precisione negli assist ma sta trovando quella consapevolezza che non ha avuto in passato. Per me è un giocatore da doppia cifra, per la tecnica che ha ha tutte le qualità per riuscirci, ma non solo per i gol, anche per gli assist".