Pioli esalta Krunic: "Averlo è una grande fortuna: è molto utile, sa cosa fare in tutti i ruoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa in vista del derby di Coppa Italia di domani, Stefano Pioli ha parlato così di Rade Krunic: "E' una grande fortuna. Oltre a Rade, ho tanti giocatori intelligenti. Se uno sta sempre attento in allenamento, sa cosa fare in tutti i ruoli. Krunic è molto utile, anche domani".