Pioli: "Fare più punti e un girone di ritorno migliore sono i nostri obiettivi per il 2020"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv alla vigilia di Milan-Spal, Stefano Pioli ha parlato di tante tematiche legate sia alla partita che al momento rossonero. Riguardo gli obbiettivi della rosa rossonera ha dichiarato: "Abbiamo un appuntamento che è l'obiettivo finale, arrivare a Maggio con una classifica migliore di quella in cui siamo adesso. 25 punti nel girone d'andata non sono un bottino da Milan. Il nostro obiettivo significa fare molti più punti per cercare di scalare delle posizioni e per cercar di fare delle prestazioni migliori e cercar di giocare con prestazioni migliori, per cercar di giocare da Milan, da qui alla fine con grande convinzione. I bilanci si fanno a Maggio. Abbiamo le possibilità di fare un girone di ritorno migliori di quello che abbiamo fatto nel girone d'andata"