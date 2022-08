Pioli: "I nostri giovani sono giocatori fatti, completi: Tonali, Theo, Leao. E poi abbiamo anche gli esperti..."

MilanNews.it

Stefano Pioli nel corso dell'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato della filosofia del club di seguire una linea verde con l'ingaggio di giocatori giovani e di prospetto. Questa la sua risposta: "Solo in Italia i ventenni sono giovani. Tonali ha 22 anni, Leao 23, Theo quasi 25. Sono giocatori fatti, completi. Che certo devono avere fame per crescere perché non hanno raggiunto il massimo del loro potenziale. Ma giovani si è a 17, 18 anni. E poi nel gruppo ci sono anche esperti: Maignan, Kjaer, Ibra, Giroud, Origi, Calabria, Messias, Krunic, Rebic. Lo stesso Theo è molto maturato, è più presente. Nello spogliatoio Ibra si fa sentire, quello che parla di più è Florenzi, se poi è ascoltato non lo so..."