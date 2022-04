Pioli: "I nostri tifosi hanno già vinto lo scudetto, sono i migliori"

MilanNews.it

Domani all'Olimpico per Lazio-Milan sono attesi circa 10mila tifosi rossoneri: come sempre il pubblico milanista risponderà presente per essere ancora una volta al fianco della squadra. Mister Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha elogiato il popolo rossonero: "Mi sento di dire che i nostri tifosi hanno già vinto lo scudetto, sono i migliori. Ci coccolano, ci motivano, ci stimolano, ci danno energia. Averli così numerosi domani non può che darci ulteriore spinta. Non conta tanto come sta la squadra dopo il derby, conta quello che vogliamo fare domani sera".