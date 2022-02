Pioli: "Ibra sta un meglio ma non so se ci sarà a Napoli. Il lavoro di Kessie è positivo"

MilanNews.it

Stefano Pioli ha risposto, in conferenza stampa pre match contro l’Inter, alla domanda sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie. Pioli ha detto: “Ibra sta un pochino meglio, per Napoli non so se ci sarà. Va valutato giorno dopo giorno. Invece le valutazioni su Kessie dipendono molto dal fatto che ha segnato meno gol, ma il lavoro che fa è positivo per la squadra”.