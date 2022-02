Pioli: "Il Milan dimostri di essere forte anche senza Ibra"

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Dispiace per Ibra. Siamo cresciuti tanto con Zlatan ma ora dobbiamo dimostrare, come abbiamo anche già fatto, che siamo forti anche senza di lui. Soprattutto nei momenti delicati della stagione dobbiamo far vedere lo spirito che ci ha contraddistinto": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del derby di Milano. In attacco ci sarà Giroud a guidare la squadra un "calciatore completo e intelligente, che sa riempire bene l'aria. Un calciatore di caratura internazionale ed è pronto" racconta l'allenatore "cercheremo di sfruttare le sue qualità". (ANSA).