Pioli: "Importante iniziare con un risultato positivo, l'esperienza dell'anno scorso ci è servita"

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Milan soffermandosi sulla missione per la nuova stagione in Champions League: "Dimostrare che l'esperienza dell'anno scorso ci è servita e siamo cresciuti. Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, iniziare con un risultato positivo sarebbe importante".