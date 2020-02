Pioli: "In campionato giocato un'ottima gara contro la Juve, questo ci deve dare convinzione"

Stefano Pioli, intervistato da Milan TV, ha parlato delle differenze che potranno esserci rispetto a Juventus-Milan di campionato: "Siamo cambiati molto più di loro, sia come interpreti che come posizioni sul campo. Ci sono delle situazioni che si possono riproporre, abbiamo giocato un'ottima partita e abbiamo avuto prima noi le occasioni per passare in vantaggio senza riuscire a sfruttarle. Questo ci deve dare la consapevolezza che tutte le partite vanno giocate e approcciate con grande determinazione e convinzione, abbiamo le nostre qualità da mettere sul campo".