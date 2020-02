Pioli in conferenza: "Il rigore non c'era, Gigio ha subito una distorsione"

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio tra Fiorentina e Milan.

Quali emozioni ha vissuto stasera?

"E' stata una serata emozionante perché Firenze mi ha sempre fatto vivere queste emozioni oltre ad aver vissuto un qualcosa che ci ha compattato anche con l'ambiente. Qua sono stato bene, mi ha fatto piacere

L'arbitraggio ha penalizzato il Milan?

"Abbiamo sbagliato a cambiare atteggiamento ed essere troppo superficiali ma il rigore non c'era e dal campo la dinamica era chiara. Non capisco perché la tecnologia non abbia aiutato l'arbitro a rimediare un suo errore".

Chi è stato presuntuoso e perché la squadra ha cambiato atteggiamento?

"E' un insieme di cose. La squadra mentalmente si è sentita così padrona del campo che è stata troppo sicura di sé. C'è stato troppo entusiasmo. Senza equilibrio e lucidità fai fatica. Abbiamo compromesso una partita. Il pareggio non è il risultato che volevamo. Avremmo meritato per i primi 70 minuti ma non per gli ultimi 20".

Vi siete parlati a fine partita con Iachini?

"Ero arrabbiato a fine partita sia con la squadra che con l'arbitro. Con lui non ci sono problemi. Le responsabilità sono nostre oltre all'episodio. Quella situazione lì ha cambiato la partita. Non siamo stati così attenti e determinati e dobbiamo essere più bravi a reagire alle difficoltà. Dovevamo provare a vincere dopo il rigore".

Cosa ha pensato dopo il gol annullato a Ibra?

"Aveva il braccio attaccato al corpo anche se da regolamento ci sta. Non mi fanno impazzire le regole su questi falli di mano".

Che Vlahovic ha ritrovato?

"E' cresciuto tanto e sta facendo dei miglioramenti importanti.

Le condizioni di Donnarumma?

"Ha subito un trauma alla caviglia. E' una distorsione ma non conosco l'entità".