Pioli in crisi e a caccia dell'impresa contro l'Inter in un clima di contestazione e preoccupazione

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - Cercare di conquistare la prima vittoria in campionato domani sera a San Siro contro l'Inter non s'annuncia un'impresa facile per questa Fiorentina scivolata nei bassifondi della classifica, in piena zona retrocessione, con appena 4 punti. Tuttavia Stefano Pioli e la sua squadra dovranno provarci, lanciare almeno un segnale di riscossa dopo aver evitato domenica contro il Bologna, in pieno recupero, il quarto ko consecutivo al Franchi, in un clima di contestazione e preoccupazione da parte dei tifosi. Dei quattro punti finora raccolti dai viola tre sono arrivati dalle trasferte contro Cagliari, Torino e Pisa, l'unica sconfitta esterna per adesso è quella subita a San Siro contro il Milan per 2-1, fra discussioni e polemiche per alcune decisioni arbitrali. Comunque sia, la Fiorentina è chiamata a cambiare decisamente passo per cercare di uscire da una situazione delicata quanto complicata, ben lontana da quella prospettata in estate quando le aspettative e le ambizioni erano ben altre. Domani sera l'Inter, domenica prossima a Firenze il Lecce: la parola d'ordine in casa viola è ripartire dalla reazione mostrata contro il Bologna come ha rimarcato a fine gara Moise Kean, l'autore del rigore del 2-2 definitivo.

Il centravanti salvo imprevisti guiderà anche domani l'attacco supportato da Gudmundsson che dovrebbe essere riconfermato. I dubbi maggiori per Pioli, che oggi non ha parlato, riguardano la difesa dove Pablo Marì è in ballottaggio con Comuzzo e a centrocampo uno tra Sohm e Ndour potrebbe essere preferito a Fagioli. Sulle corsie esterne dovrebbe partire dal 1' ancora Dodo e Gosens, I convocati sono 24, mancano all'appello gli infortunati di lungo corso Kouame e Lamptey oltre a Sabiri fermato da una contusione rimediata nell'ultimo match. (ANSA).