Pioli: "Intensità, ritmo e qualità non devono mai mancare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lunga intervista rilasciata a DAZN, Stefano Pioli ha rilasciato queste parole sulla sua squadra: "Dobbiamo pretendere il massimo da tutti, me compreso. Giochi alla domenica per come ti allenai in settimana e devi allenarti in settimana per come vuoi giocare alla domenica. Noi abbiamo dei principi di gioco ben chiari, il nostro gioco si basa molto sull'intensità. L'intensità, il ritmo, la qualità e il talento non devono mai mancare in nessun istante dell'allenamento. Non credo che eravamo i migliori, ma siamo stati i migliori nel finale di stagione. Abbiamo meritato lo scudetto".