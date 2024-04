Pioli: "L'Inter vincerà lo Scudetto, noi faremo di tutto per vincere il derby"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel pre Sassuolo-Milan, partendo dall'analisi su ciò che non è andato nel match del Mapei Stadium: "Le due disattenzioni, le tre su cui abbiamo subito il gol. Poi non è vero che non siamo stati coraggiosi con la palla, abbiamo preso posizioni buone. Abbiamo provato a giocare tra le linee, provando anche a giocare profondo. Credo sia stata la partita in cui abbiamo tirato di più in tutto l'anno: se segnavamo 5-6 gol non c'era niente da dire per quanto abbiamo creato. Mi tengo lo spirito, sapendo che non siamo riusciti ad allungare sulla Juve, ma con l'obiettivo di arrivare secondi e di pensare alle prossime partite. Però dobbiamo alzare il livello, perché per le prossime partite servono attenzione e qualità superiori".

Il derby può essere decisivo per lo Scudetto...

"L'Inter vincerà lo Scudetto, noi faremo di tutto per vincere il derby per dare una soddisfazione ai nostri tifosi e soprattutto per mantenere il secondo posto, che è comunque un risultato prestigioso. Cercheremo di fare di tutto per vincere le prossime due partite. Cercheremo di dare il massimo".

Il futuro...

"Siamo consapevoli che il nostro futuro dipenderà dalle nostre prestazioni. Ci sono avevrsari molto forti da afdfronate, ma noi abbiamo qualità per giocare ad un certo livello. Poi il nostro è sempre stato un rapporto di fiducia reciproca, sapendo che, come in tutti gli anni, c'è un momento decisivo della stagione in cui quasi sempre ci siamo fatti trovare pronti, passando da una squadra giovane che non vinceva da tanti anni a una squadra che ha vinto e che ha anche subito sconfitte e delusioni".