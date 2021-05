Pioli: "La casa del Milan è l'Europa. Domani dobbiamo essere bravi mentalmente"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari, Stefano Pioli ha parlato della qualificazione in Champions League: "La casa del Milan è l'Europa e la storia del club lo testimonia. Il fatto che il Milan manchi da molto tempo fa salire le aspettative. Siamo in un top club e sappiamo di aver preparato bene questa partita. Dovremo essere molto bravi mentalmente. Le partite non sono semplici. Siamo preparati a combattere contro un avversario fisico e forte. Abbiamo lavorato tanto curando i particolari"