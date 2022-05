Pioli: "La proprietà ci ha dato sostegno e fiducia, ci sentiamo sempre tutelati"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan, soffermandosi su tutto ciò che la proprietà Elliott ha dato alla formazione rossonera in questi anni: "Ci ha dato sostegno, fiducia, ci ha fatto lavorare nel miglior modo possibile e non ci ha mai fatto mancare nulla anche in periodi complicati come quello del lockdown. Ci siamo sempre sentiti tutelati e protetti".