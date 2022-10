Pioli: "La sfida con la Juventus sarà importante, dovremo avere grande concentrazione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto a Milan TV al termine di Chelsea-Milan, commentando la prossima sfida in programma con la Juventus: "Dovremo analizzare bene questa partita con il Chelsea e capire perché non ci sono uscite determinate situazioni che sono alla nostra portata. Adesso dovremo avere grande concentrazione per il prossimo impegno che è molto importante per il nostro campionato, sapremo affrontarla bene”.