Pioli: "La squadra è cresciuta quando ha perso riferimenti importanti dello spogliatoio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan, commentando anche la crescita della propria squadra nonostante l'assenza per un lungo periodo di due pilastri come Ibrahimovic e Kjaer: "Credo che la testimonianza della crescita dei miei ragazzi sia data soprattutto dalle assenze durature di Zlatan e di Simon. La squadra ha perso due riferimenti importanti nello spogliatoio... Quanto sono cresciuti gli altri per cercare di sopperire a due pilastri della squadra. In questo periodo la squadra è cresciuta sicuramente tanto".