Pioli, la statistica preoccupa: una sola vittoria in sei partite

Sebbene con l'arrivo di Stefano Pioli il gioco dei rossoneri sia migliorato in modo abbastanza netto, lo stesso non si può dire per la classifica. Dopo 6 partite con il nuovo allenatore, succeduto a Giampaolo ad inizio ottobre, il Milan è riuscito ad ottenere solo 5 punti. Una sola vittoria, contro la SPAL, due pareggi, con Lecce e Napoli, e ben tre sconfitte, contro Roma, Lazio e Juventus.