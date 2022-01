Pioli: "Leao deve lavorare per diventare un calciatore di livello mondiale"

Nel post partita di Venzia-Milan a DAZN mister Pioli ha parlato così di Rafa Leao: "Per Leao non vogliono essere ripetitivo ma valgono gli stessi concetti espressi per Theo. Deve lavorare per diventare un calciatore di livello mondiale. È più lucido, fa la giocata più giusta nella situazione adatta, è nelle partita. Prima nelle palle inattive ci dava centimentri, ora invece ha grande senso di responsabilità. Fa parte della crescita, lunga, però sta crescendo tanto e deve continuare ad essere molto ambizioso: ci vuole tanto tempo, lavoro e sacrificio per ottenere i risultati migliori possibili”.