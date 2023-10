Pioli: "Loftus ha recuperato dalla lesione al pettineo, ora ha un'infiammazione. Va sostenuto. I tempi di recupero..."

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan, mister Stefano Pioli parla delle condizioni dell'infortunato Loftus-Cheek:

Come sta Loftus-Cheek? "È importante per la nostra fase offensiva dal punto di vista fisico e della qualità, ma abbiamo anche altre caratteristiche e possiamo essere pericolosi anche senza di lui. È guarito dalla lesione che aveva avuto al muscolo particolare, piccolino, il pettineo, adesso soffre di un'infiammazione pubica/addominale. Ogni giorno sembra stare meglio, gli manca l'ultimo step per tornare in squadra, sicuramente domani non sarà con noi. Ci sono buone possibilità che recuperi per la prossima partita. Dal punto di vista psicologico purtroppo è un ragazzo che ha avuto in passato tanti infortuni, va quindi un po' guidato e sostenuto. Era partito benissimo, e adesso va un pochino sostenuto".