Pioli: "Lotteremo per difendere lo Scudetto e migliorarci in Champions"

Stefano Pioli nel corso dell'intervista alla Gazzetta dello Sport uscita in edicola questa mattina, ha parlato della prossima imminente stagione, fissando anche quelli che saranno gli obiettivi dei Campioni d'Italia: "Per vincere serve talento, per ripetersi serve carattere. E poi confesso: un anno fa non credevamo solo di poter migliorare la classifica della stagione precedente. Già dal primo giorno pensavamo di poter vincere. Quest’anno motivare il gruppo sarà più facile: dobbiamo avere passione, entusiasmo, voglia di crescere, loro come squadra e io come allenatore. Lotteremo per difendere lo scudetto, in Champions per migliorarci. Ha ragione Sacchi sulla “Gazzetta”: la Champions è una competizione che riguarda 4-5 squadre. Con le altre il dislivello c’è: noi faremo tesoro dell’ultima esperienza. Da allora siamo cresciuti molto".