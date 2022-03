MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono 11 le partite in cui Stefano Pioli e Luciano Spalletti si sono affrontati da allenatori. Il bilancio vede l’attuale tecnico del Milan in netto sfavore dato che non ha mai vinto contro il mister di Certaldo. Spalletti infatti ha vinto 8 confronti su 11, mentre i restati 3 sono terminati in pareggio.