Pioli: "Mi fido dei giovani, ma credo di sapere qual è il momento giusto per metterli in campo"

vedi letture

Nelle ore che hanno preceduto Milan-Frosinone, qualcuno pensava che Stefano Pioli, vista l'emergenza in difesa, potesse puntare su qualche giovane come Simic o Bartesaghi. Alla fine però ha deciso di puntare su Theo Hernandez come difensore centrale al fianco di Tomori e su Florenzi come terzino sinistro.

Dopo il match, intervistato da Sky, il tecnico milanista ha commentato così le sue scelte di formazione: "Mi fido tanti dei giovani, il settore giovanile sta facendo un grande lavoro. Ma credo sia giusto avere la lucidità di capire i momenti, capire quando bisogna metterli in campo e quando mettere giocatori più esperti. Oggi non c'era spazio per l'emozione. Io non ho paura a metterli in campo, ma credo di sapere qual è il momento giusto per inserirli".