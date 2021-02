Pioli: "Nelle ultime partite non abbiamo alzato il livello. Ibra-Lukaku? Tutta la vita Zlatan"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby di Milano, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato così delle ultime partite e di Ibra: "Nelle ultime due partite non abbiamo alzato il nostro livello di gioco, anche la fase difensiva non ci ha visto così solidi e compatti. Domani dobbiamo essere molto attenti e determinati. Dobbiamo avere le distanze giuste. Ibra e Lukaku? Mi tengo tutta la vita Ibra ma grande rispetto per Lukaku".