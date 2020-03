Pioli, niente scuse: "Non abbiamo vinto per demeriti nostri"

Stefano Pioli, dopo il ko casalingo contro il Genoa, non ha cercato scuse o alibi per la sconfitta: "Giocare senza pubblico non è calcio, ma vale per noi e per loro. Avevamo una grande opportunità di mostrare le nostre qualità, non abbiamo vinto per demeriti nostri. Non dobbiamo avere alibi e giustificazioni, né per le porte chiuse né per le difficoltà societarie. Dovevamo essere più attenti e determinati negli episodi che hanno deciso la partita. Ci siamo trovati sotto di due gol perché abbiamo sbagliato. Eppure a Milanello ci siamo allenati bene" le parole del tecnico milanista riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.