Pioli: "Non abbiamo smesso di credere nelle nostre qualità. Facile ripartire quando hai una base solida"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari, Stefano Pioli ha parlato così del momento di difficoltà passato dopo la doppia sconfitta contro Sassuolo e Lazio: "E' arrivata a consapevolezza ch il nostro lavoro continuava anche nelle sconfitte. Le prestazioni non sono mai mancate e la consapevolezza di giocare un buon calcio ci ha permesso di non abbatterci. Non abbiamo mai smesso di credere nelle nostre qualità anche dopo la doppia sconfitta Spezia-derby. Quando hai una base solida è più facile ripartire".