Pioli: "Non eravamo contenti della prestazione con l'Atalanta, l'unica squadra che ci ha messo in difficoltà"

Stefano Piol ha parlato a Milan Tv della partita del Milan a Bologna. Sul gol di Rebic e la fiducia che può prendere.

"Non è stato fortunato perchè ha avuto infortuni e positività. Questo gli ha portato via condizione. E' un giocatore importante per noi e la sua prestazione gli darà fiducia. Dobbiamo sfruttare bene la prossima settimana di lavoro."

Sulla settimana passata.

"Gli ultimi due allenamenti che abbiamo fatto questa settimana sono i migliori da tanto tempo. Abbiamo recuperato giocatori importanti e la squadra ha saputo mantenere l'atteggiamento equilibrato. Non eravamo contenti della prestazione con l'Atalanta, l'unica squadra che ci ha messo in difficoltà in questa stagione. Con le altre ce la siamo giocata"