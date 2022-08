Pioli non ha dubbi: "La vittoria nel derby di ritorno è stata decisiva per lo scudetto"

MilanNews.it

Qual è stato il momento decisivo per la vittoria dello scudetto? Stefano Pioli, intervistato da DAZN, non ha dubbi: "Direi il derby di ritorno. Siamo riusciti a ribaltarla ed è stato importante non solo per la classifica, ma anche perchè ci ha dato una grande iniezione di fiducia. Da lì in poi abbiamo fatto un girone di ritorno di altissimo livello".