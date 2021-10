Pioli non sbaglia un colpo e rimette Kessie al centro del presente e del futuro del Milan

Una serata quasi perfetta per il Milan targato Stefano Pioli. Che a fine partita è ben più che soddisfatto del rendimento dei suoi nel 3-2 finale contro l'Atlanta. Un sorpasso sull'Inter, -2 dal Napoli, il tecnico dopo la gara ha spiegato che "adesso non dobbiamo accontentarci ma restare umili e disponibili". Giusto cavalcare l'entusiasmo e sognare lo Scudetto come ha detto ieri Sandro Tonali, protagonista assoluto della mediana rossonera, al suo fianco Franck Kessie: nel tourbillon delle voci, delle chiacchiere e anche delle polemiche tra rinnovo che non arriva e rendimento altalenante, Pioli lo ha elogiato in modo speciale. "Ha fatto una partita strepitosa, è un titolarissimo". Parole che non possono che essere balsamo anche per le intenzioni del centrocampista, elogiato pure da Paolo Maldini nel pregara.