© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa post partita, Stefano Pioli ha parlato così della prossima gara con il Salisburgo: "Non è un'arma a doppio taglio quella dei due risultati su tre. Non siamo costruiti mentalmente e tatticamente per gestire, dobbiamo giocare al meglio per ottenere una vittoria".