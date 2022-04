Pioli: "Possiamo fare di più. Non era la nostra serata, ma volevamo raggiungere la finale"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato ai microfoni di Mediaset, Stefano Pioli ha parlato della prestazione della squadra: “Certo che possiamo fare di più. Quando subisci 3 gol vuol dire che gli altri hanno giocato con più qualità. Non era la nostra serata, peccato perché volevamo raggiungere a tutti i costi la finale. È una grande opportunità per la mia squadra per dimostrare di poterci giocare tutto fino alla fine”.