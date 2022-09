Pioli presenta il Salisburgo: "Sono una squadra offensiva e veloce, proveranno a fare la partita"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Milan TV, Stefano Pioli ha presentato così il Salisburgo: "L'anno scorso il Salisburgo ha passato il girone, non ha mai perso in casa, nemmeno contro il Bayern Monaco agli ottavi. Sono una squadra veloce, noi dobbiamo fare la nostra partita. Il Salisburgo ha tanti giovani in squadra, ma sono pronti per giocare la Champions. Vincono da qualche anno il loro campionato, quindi sono una squadra abituata a giocare per vincere. Sono una squadra offensiva e veloce, magari potremo soffrire qualcosa difensivamente, ma credo che potremo trovare anche qualche spazio in avanti. Sappiamo che troveremo una squadra preparata, ma noi abbiamo bene in mente i nostri principi di gioco. Dovremo scendere in campo con grinta e determinazione. Lo stadio sarà molto caldo, il vero calcio è in ambienti così. Loro proveranno a fare la partita. Sanno palleggiare, ma anche verticalizzare. Attaccano in tanti. Sarà una partita in cui le due squadre penseranno ad attaccare e non solo a difendere".