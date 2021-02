Pioli: "Prestazione non all'altezza. Nessuno della squadra c'è riuscito, e nemmeno io"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha analizzato la sconfitta contro lo Spezia a Sky. Sul rammarico di non aver sfruttato la sconfitta della Juve: "C'è rammarico per non aver messo in campo una prestazione all'altezza. Nessuno della squadra c'è riuscito e non ci sono riuscito nemmeno io, è una gara che va archiviata, dobbiamo tornare a giocare come sappiamo".