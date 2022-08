Pioli: "Punto di forza? Tanti giocatori di livello. Giroud completo, Maignan sposta anche solo con la sua presenza"

MilanNews.it

Stefano Pioli nel corso della sua lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ha rivelato quello che secondo lui è il punto di forza del suo Milan Campione d'Italia. Queste le sue parole: "Abbiamo tanti giocatori di livello. Giroud è un giocatore completo, Rebic è bravissimo nel dare profondità, Origi sa fare tutto. Divock è molto attento, mi piace e ci darà soddisfazioni. In mezzo non conta tanto la fisicità in termini di centimetri ma gamba e intelligenza e noi l’abbiamo in Tonali, Pobega, Krunic che spesso viene ingiustamente sottovalutato e invece ha capacità tattiche incredibili. Ovviamente Bennacer: può diventare un giocatore di altissimo livello. E Maignan sposta: non solo nella parata ma con la sua sola presenza. E’ stato il miglior portiere del campionato".