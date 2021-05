Pioli ribadisce: "La casa del Milan è l’Europa"

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - "La casa del Milan è l'Europa. Manchiamo da tanto tempo e fa salire attesa e aspettative. E' giusto così, siamo in un top club": lo ammette il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Cagliari partita decisiva per la qualificazione in Champions da parte dei rossoneri. "Domani dobbiamo essere bravi a essere preparati mentalmente. Le partite non sono mai facili - avverte Pioli - possono diventare semplici attraverso la propria prestazione. Abbiamo lavorato tanto e curato tutti i particolari, la partita di domani può fare la differenza". (ANSA).