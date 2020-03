Pioli: "San Siro surreale ma abbiamo tirato 22 volte, è mancata determinazione"

Stefano Pioli, intervistato da DAZN nel postpartita di Milan-Genoa, ha detto la sua sulle tante occasioni fallite: “Credo che è difficile dire che qualcosa non abbia funzionato a livello tecnico quando tiri in porta 22 volte. C’è stata mancanza di determinazione, era una grande occasione per sistemare la nostra classifica. Giocare in un San Siro vuoto è un aspetto negativo quasi surreale. Ma oggi è solo responsabilità nostra, non c’entra niente il presunto caos societario o la mancanza del pubblico”.