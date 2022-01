Pioli: "Scudetto? Non facciamo la corsa su nessuno"

Immancabile la domanda sulla corsa scudetto nel corso della conferenza stampa di Milan-Venezia. Questa la risposta di mister Pioli: "Dobbiamo credere nelle nostre qualità ed avere fiducia nei nostri mezzi. La prossima partita è la più importante, ma non credo che sarà un mese decisivo per lo Scudetto. Comunque, noi non facciamo la corsa su nessuno. Vogliamo essere protagonisti ogni partita giocando il nostro calcio".