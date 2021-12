Pioli senza Kessie e Bennacer: ecco le soluzioni a disposizione del mister

Con la partenza di Kessie e Bennacer per la Coppa d’Africa, il punto di riferimento del Milan a centrocampo sarà Tonali. Come sottolinea il Corriere dello Sport, accanto a lui, a rotazione, ci saranno Bakayoko e Krunic, gli unici due disponibili per colmare le assenze degli altri due giocatori. In casi di necessità, poi, mister Pioli potrà adattare anche Calabria o Florenzi, i due esterni che, in passato, hanno ricoperto anche il ruolo di mediano.